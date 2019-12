“Non rispondo agli insulti, perché chi vive di insulti vive male”. Matteo Salvini e Giuseppe Conte di nuovo faccia a faccia in Senato dopo la crisi di governo di agosto scorso. Il senatore del Carroccio ha affrontato in Aula il presidente del Consiglio dopo l’informativa sulla riforma del Fondo salva-Stati. Il premier nei due discorsi di fronte alle Camere ha ricordato come le sue posizioni sul Meccanismo europeo di stabilità siano state periodicamente condivise con il Parlamento e con lo stesso esecutivo gialloverde senza che, prima della caduta dell’esecutivo, nessuno avesse mai obiettato, né la Lega né i 5 stelle.

Salvini, nonostante il premier abbia accusato chi dice che la riforma comporta rischi per i risparmiatori di “diffondere notizie false”, ha attaccato: “Questo trattato comporta rischi enormi. Guardate voi chi sta mettendo a rischio i risparmi degli italiani”. E soprattutto ha cercato l’asse con il Movimento 5 stelle: “Condivido le richieste del gruppo dei 5 stelle alla Camera: vogliamo capire”, ha esordito il segretario della Lega. “In quei banchi del governo c’è chi mente: spero che i Cinque Stelle non siano complici di questa menzogna che ricadrà sui cittadini italiani”. “State riducendo l’Europa a un centro commerciale dove guadagna chi ha già. La ristrutturazione del debito pubblico vuol dire che viene taciuto un intervento nottetempo sui conti correnti degli italiani. Porteranno via i risparmi degli italiani per ristrutturare il debito delle banche tedesche”.

Poco prima, durante il dibattito, la presidente Elisabetta Alberti Casellati aveva interrotto i lavori chiedendo ai senatori leghisti di togliere i cartelli contro il premier e il burattino di Pinocchio esposto sui banchi del Carroccio. “E’ lui, è lui”, hanno replicato i senatori della Lega indicando Conte.