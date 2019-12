L’Istituto superiore di Sanità ha scoperto che vengono prodotte concentrazioni di alluminio negli alimenti venuti a contatto. Il viceministro a Striscia la Notizia: "Bisogna informare la popolazione e quindi sul sito del Ministero saranno presenti indicazioni su come e quando usare questo metallo in cucina"

“Non tenete incartato per ore nei fogli di alluminio il panino del vostro bambino“. Il consiglio arriva dal viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervistato da Max Laudadio per Striscia la notizia. La precauzione serve a mettere in guardia sul fenomeno chiamato ‘migrazione‘. Ai microfoni della trasmissione di Canale 5 Sileri ha spiegato: “L’Istituto superiore di Sanità ha approfondito la ricerca. Si è scoperto che vengono prodotte concentrazioni di alluminio negli alimenti venuti a contatto, il fenomeno ‘migratorio’ appunto. Bisogna informare la popolazione e quindi sul sito del Ministero saranno presenti indicazioni su come e quando usare questo metallo in cucina”. Per il Ministero, l’alluminio è un “potenziale rischio per la salute, con particolare riguardo alle fasce più vulnerabili, rappresentate da bambini sotto i 3 anni, anziani sopra i 65 anni, donne in gravidanza, persone con funzionalità renale compromessa”.

Sul portale del Ministero, che ha avviato una campagna informativa sul corretto uso dell’alluminio, si legge che la “contaminazione del cibo per fenomeni di migrazione da utensili o imballaggi è una delle fonti di esposizione alimentare, ma è anche quella direttamente prevenibile attraverso semplici accorgimenti, considerato che il rilascio di alluminio dai materiali a contatto è condizionato dalle modalità di uso e da altri fattori combinati, ovvero il tempo di conservazione, la temperatura e la composizione dell’alimento”. Il viceministro, infine, fa un appello anche alle aziende che producono la carta d’alluminio: “Serve l’aiuto di tutti perché un utilizzo sbagliato può nuocere alla salute. Inoltre, il Ministero ha scritto alla Commissione europea per portare questa problematica nelle riunioni sulla sicurezza alimentare“.