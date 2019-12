“Una tragedia che ci richiama al nostro dovere. Non vorrei espormi e dare colpe e responsabilità, ho chiesto ad Atm di stringere ancor più i controlli e le attenzioni sui nostri operatori. Ieri sono andato in ospedale per essere vicino al compagno e alla sorella, stiamo cercando di far arrivare in fretta la figlia dalle Filippine. Capisco il compagno che chiede giustizia e verità, ed è quello per cui lavoreremo”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione della mostra su Leonardo con il ministro Dario Franceschini. “Inutile elaborare ipotesi senza avere certezza di quello che è successo. Il guidatore del mezzo è ancora sotto shock, dalle telecamere non si vede cosa è successo all’interno. Certamente è passato con il rosso, se le responsabilità ci sono ce le prendiamo, anche io, fino a me stesso. Ma va capita la dinamica”

