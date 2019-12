“Che ci siano tensioni nella coalizione è fisiologico, io mi auguro che le forze della maggioranza trovino un accordo sul Mes (il Meccanismo europeo stabilità, ndr), perché é essenziale per il governo. Se le personalità della coalizione pensano al proprio interesse, seppur legittimo, i problemi si aggravano”. A rivendicarlo è l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, ospite della rassegna di editoria Più libri più liberi, a Roma. “Mi auguro che non avvenga un incidente, ma un incidente non è prevedibile, può capitare, e quando c’è molto traffico è più facile che capiti. E in questo momento c’è molto traffico”, ha continuato, riferendosi alle frizioni all’interno dell’esecutivo, dalla manovra alla prescrizione, passando allo stesso Mes. Proprio su questo ha aggiunto: “Del reale contenuto non è si è discusso, non è stato preso in considerazione. Si è discusso solo su problemi di politica interna”.

