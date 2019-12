Il governatore di Bankitalia in audizione alla Camera spiega che la revisione "non cambia la sostanza del Trattato attualmente in vigore". Il presidente dell'Eurogruppo Centeno: "Non vediamo ragione per cambiare testo". La firma a inizio 2020

La proposta di riforma del Meccanismo europeo di stabilità “segna un passo nella giusta direzione, soprattutto perché introduce il backstop al Fondo di risoluzione unico. Sul fronte del sostegno ai paesi in crisi la riforma non cambia la sostanza del Trattato attualmente in vigore. Viene confermata l’esclusione di qualsiasi automatismo nelle decisioni circa la sostenibilità dei debiti pubblici e di un eventuale meccanismo per la loro ristrutturazione“. Parola del governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, che in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue sulla discussa revisione del fondo salva-Stati ha chiarito la sua posizione, dopo essere stato tirato in ballo da chi sostiene che i cambiamenti ora in discussione presentino gravi rischi per l’Italia. Leggi Anche Fondo salva-Stati, i pro e i contro della riforma e la trattativa possibile: “Chiediamo impegni sull’assicurazione europea sui depositi”

“Come nel Trattato già oggi in vigore, non c’è scambio tra assistenza finanziaria e ristrutturazione del debito – aggiunge Visco – Anche la verifica della sostenibilità del debito prima della concessione degli aiuti è già prevista dal Trattato vigente. È una clausola a tutela delle risorse dell’Esm, di cui l’Italia è il terzo principale finanziatore“. L’esclusione di automatismi sulla ristrutturazione dei debiti, secondo il governatore, è “una conferma importante perché, come ho sottolineato in un recente intervento, “i benefici contenuti e incerti di un meccanismo per la ristrutturazione del debito vanno valutati a fronte del rischio enorme che si correrebbe introducendolo: il semplice annuncio di una tale misura potrebbe innescare una spirale perversa di aspettative di insolvenza, suscettibili di autoavverarsi”. Valutazioni analoghe avevo espresso anche nelle Considerazioni finali dello scorso maggio e in occasioni ancora precedenti, quando la possibile introduzione di un meccanismo automatico di ristrutturazione dei debiti pubblici dei paesi dell’area non era ancora stata pienamente esclusa”. Leggi Anche Salva-Stati, passa la linea Conte-Gualtieri: “In Europa la riforma si discute insieme all’unione bancaria. E decide il Parlamento”

Nel frattempo a Bruxelles è riunito l’Eurogruppo chiamato a dare l’ultimo via libera tecnico alla riforma in vista per Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è stato incaricato di andare a negoziare nella logica di “pacchetto”, quindi anche sugli altri punti della riforma dell’unione economica e monetaria. “Non vediamo ragione per cambiare testo”, ha detto il presidente Mario Centeno a margine del summit, chiudendo all’ipotesi di una nuova discussione e di un possibile rinvio al Consiglio europeo di giugno. “Il dibattito è in corso, oggi faremo un altro passo importante e poi aggiusteremo le necessità di dibattito che sono presenti” nei nostri Paesi, ha continuato il presidente, annunciando che la firma del nuovo Trattato avverrà “ad inizio del prossimo anno”, soprattutto per questioni legate alla traduzione e stesura dei testi nelle diverse lingue. Leggi Anche Fondo salva-Stati, il discorso integrale di Conte alle Camere: “La posizione dell’Italia coerente con il mandato del Parlamento”