“Matteo Salvini ha paura di questo movimento, i segnali sono i giochi con i gattini e la demonizzazione (degli avversari)”. A margine della manifestazione delle Sardine milanesi, Roberto Saviano commenta così la reazione del leader leghista di fronte al movimento che sta riempiendo le piazze di tutta Italia. “C’è un pericolo imminente di una deriva autoritaria, lo si vede nelle loro argomentazioni dunque (in questa piazza) c’è la resistenza alla Lega, ma non solo”. L’obiettivo è anche puntato sul centrosinistra che negli anni “ha lasciato vuote le piazze”. Giunto per osservare la piazza, lo scrittore ha parlato dal palco: “Questa piazza è bellissima perché non ci sono leader, non c’è nessuna volontà di costruire vaffa o rottamazioni, ma solo la voglia di incontrarsi e di costruire ponti”.

