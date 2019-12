“Ripartiamo dalla Costituzione” . È questo l’appello condiviso dalle tante Sardine che hanno riempito piazza Duomo a Milano. La pioggia battente non ha fermato le migliaia di persone scese in piazza per il raduno. Dopo l’inno ufficiale delle sardine Com’è profondo il mare di Lucio Dalla, la manifestazione si è aperta con la lettura dei primi articoli della Costituzione. L’applauso più grande è stato riservato all’articolo dieci che parla del diritto d’asilo. Sul palco è salito anche Roberto Saviano che ha ringraziato la folla e ha ricordato che “stanno erodendo la democrazia e le Sardine stanno impedendo questa erosione”.

