“C’è un problema di finanziamento della politica, ma ribadisco che per noi e per la fonazione Open è trasparente, che va affrontato. Siamo l’unico paese in Europa che non ha una legge per le Lobby, bene facciamolo. Discutiamo in parlamento”. Luca Lotti, durante un convegno del PD a Milano, ha commentato così la questione Open. “Anche per i partiti ci deve essere una regola. Siamo pronti a discutere con tutti i partiti e ricordiamoci che alla Lega è stato chiesto di restituire 49 milioni”.