Momento di emozione per Sinisa Mihajlovic durante la conferenza stampa convocata per fare il punto sul suo percorso di cure insieme ai medici del Sant’Orsola. La commozione ha impedito per qualche attimo al tecnico di proseguire. “In questi mesi ho pianto e non ho più le lacrime. Mi sono rotto le palle di piangere“, ha poi commentato. In sala stampa anche i giocatori del Bologna, entrati a sorpresa all’inizio della conferenza. “Fanno di tutto per non allenarsi…”, ha scherzato Mihajlovic. “Dire che ci sei mancato è poco, volevamo farti questa sorpresa”, ha detto il capitano Blerim Dzemaili a nome della squadra: “Volevamo solo dirti che siamo molto contenti di averti qui”.

Video FC Bologna