Intemerata torrenziale del deputato di Italia Viva, Luciano Nobili, a difesa del leader del suo partito, Matteo Renzi, sulla vicenda della fondazione Open e del prestito ricevuto per la caparra della sua casa fiorentina dalla madre di Riccardo Maestrelli, imprenditore e uno dei finanziatori della fondazione renziana.

Ospite de “L’aria che tira”, su La7, il parlamentare si adira per un lapsus del giornalista dell’Espresso, Emiliano Fittipaldi, che immediatamente si corregge e chiede scusa. “Hai detto che Renzi si è fatto finanziare il mutuo? – tuona Nobili – Ricominciamo con le bugie? Diciamolo tutti insieme: è una vergognosa bugia! Fittipaldi ha detto una bugia in diretta. Chiediamo scusa?“.

Nobli interrompe più volte la trasmissione, scatenando il rimbrotto del conduttore, Francesco Magnani. Ma il renziano è irrefrenabile: “Chi risarcisce Matteo Renzi? Questa è l’esperienza politica più trasparente e pulita della storia della Repubblica italiana! Chi risarcisce Matteo Renzi delle menzogne che anche adesso sono state ripetute? Ma capite che stiamo subendo un’aggressione inaccettabile? Fate populismo informativo, a scapito di una esperienza politica che evidentemente è scomoda! Avete fatto dieci grafiche. Neanche per ricostruire i movimenti di denaro di Al Capone si fa una roba del genere“.

Magnani dà invano la linea al direttore responsabile di Libero, Pietro Senaldi, che è in collegamento. Ma il dibattito è monopolizzato da Nobili, nonostante gli sforzi di Magnani di sedare la polemica. E Senaldi, alla fine, dopo aver richiamato l’attenzione sollevando il dito e gesticolando nervosamente, sbotta con il deputato renziano: “Basta! Ma scusi, mi lasci parlare!“.