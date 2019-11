Un’esplosione in uno stabilimento chimico in Texas ha causato una grande palla di fuoco e fumo nel cielo che ha costretto le autorità locali a evacuare l’intera area. “Si prega di essere consapevoli del fatto che vi è un’evacuazione obbligatoria per tutti entro un miglio e mezzo dall’impianto TPC a Port Neches“, hanno detto i funzionari dei vigili del fuoco locali in un post sulla pagina Facebook del dipartimento. Come si vede nelle immagini, la deflagrazione ha causato danni agli edifici a chilometri di distanza. Secondo il New York Times, almeno tre persone sono rimaste ferite.

