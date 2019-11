Lunedì 2 dicembre Leo Messi salirà sul palco del Teatro Chatelet di Parigi per ricevere il suo sesto Pallone d’Oro. A spoilerare con una settimana d’anticipo chi riceverà il più importante premio individuale nel calcio, assegnato da France Football, è il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. Questa mattina il giornale si presentava in edicola con la notizia in prima pagina: “Messi sa già che vincerà il Pallone d’Oro”.

Il quotidiano ha rivelato di aver saputo che una delegazione del settimanale francese France Football è stata lunedì a Barcellona per preparare il servizio fotografico e l’intervista a Messi con cui aprirà il settimanale martedì prossimo, il 3 dicembre. Dall’entourage del calciatore argentino non arrivano conferme ma nemmeno smentite. Intanto sempre il Mundo Deportivo riporta le dichiarazioni del giornalista Francesc Aguilar, ex vicedirettore del quotidiano spagnolo che per anni ha partecipato alla scelta del vincitore del Pallone d’Oro: ha confermato, citando fonti interne a France Football, che Messi è stato il giocatore più votato. La votazione per eleggere il Pallone d’Oro 2019 si è chiusa lo scorso 9 novembre.

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, il numero 10 del Barcellona porterebbe a casa il sesto Pallone d’Oro, dopo quelli di 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015. Messi staccherebbe nuovamente Cristiano Ronaldo che rimarrebbe fermo a cinque. La sua vittoria riaprirebbe la polemica sul duopolio Messi-Cr7, al termine di un anno solare in cui l’argentino ha conquistato solamente la Liga spagnola, anche se ha vinto la Scarpa d’Oro ed è stato capocannoniere della Champions League, dove però il suo Barcellona è stato eliminato dal Liverpool. Proprio nella rosa dei Reds campioni d’Europa milita il giocatore che secondo molti meriterebbe il premio: il difensore olandese Virgil van Dijk.