L‘acqua alta a Venezia ha toccato i 130 centimetri sul medio mare, disattendendo così le previsioni che davano per stamani una massima di 140 centimetri. Marea quindi sostenuta ma in linea con le massime che si sono registrate in più occasioni nella città lagunare. Il sindaco Luigi Brugnaro ha comunque disposto la chiusura del ponte votivo galleggiante, allestito per la festa della Madonna della Salute

