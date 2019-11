Una porzione di circa 30 metri di viadotto della A6 Torino-Savona è crollata a circa 1,5 chilometri dalla località ligure, all’altezza del km 122 nella zona di Altare, in località Madonna del Monte. Al momento non si può confermare né smentire se sul tratto crollato ci fossero auto in transito al momento del crollo. In base a una prima analisi, ancora tutta da confermare, potrebbe esserci una connessione tra l’accaduto e una frana che si era riversata parzialmente sul viadotto.

La zona è sorvolata da un elicottero dei Vigili del fuoco e sono in corso le verifiche statiche delle case sulla collina. Secondo quanto ricostruito finora, la causa del crollo potrebbe essere una frana: per le forti piogge un tratto di montagna potrebbe aver ceduto, portando con sé una porzione dell’infrastruttura. E’ in corso una riunione in Prefettura col governatore Giovanni Toti. “I vigili del Fuoco stanno già intervenendo e tra poco anche noi saremo sul posto. Ora siamo in Prefettura a Savona al CCS, Centro Coordinamento Soccorsi e stiamo facendo il punto con il prefetto e le forze dell’ordine”, scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria.