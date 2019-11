Una voragine di una decina di metri si è aperta intorno alle 21 sull’autostrada A21 Torino – Piacenza, all’altezza del chilometro 21, tra Asti e Villanova, in direzione del capoluogo piemontese. Un’auto in transito in quel momento è riuscita ad evitarla per un soffio: la corsia d’emergenza e quella di destra non ci sono più, di quella a sinistra, invece, rimane solo un piccolo pezzo. La polizia stradale ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni e sono in corso verifiche sulla stabilità anche dell’altra carreggiata, quella in direzione Piacenza, che potrebbe riaprire già nelle prossime ore. Il terreno, secondo una prima ricostruzione, è sprofondato a causa della pioggia incessante che da giorni si sta abbattendo su tutto il Piemonte. Chi è diretto a Torino ha l’uscita obbligatoria al casello di Asti Ovest.

