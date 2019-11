"Se a quasi 90 anni finisci bersagliata da insulti, sotto scorta, senza più la vita semplice e riservata di prima, credo sia normale chiedersi 'ma chi me l’ha fatto fare?'. Ma chi odia va fermato, non mi arrendo" dice in una intervista al Corriere

“Se a quasi 90 anni finisci bersagliata da insulti, sotto scorta, senza più la vita semplice e riservata di prima, credo sia normale chiedersi ‘ma chi me l’ha fatto fare?’. Ma chi odia va fermato, non mi arrendo“. Liliana Segre in un’intervista al Corriere della Sera, dice di essere pronta a presiedere la commissione anti-odio: “Se me la propongono, sono dell’idea di dire sì. Sono stata in dubbio e certo il calendario degli anni non va indietro. Ma io credo in questa Commissione, dunque spero di reggere”. Durante il colloquio definisce il gesto di Ezio Greggio, che ha rifiutato la cittadinanza di Biella a lei, “un fiore raro”. Leggi Anche Biella, il comune dà la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio dopo averla negata alla Segre. Lui rifiuta: ‘Rispetto la senatrice e la sua storia’

La sopravvissuta ad Auschwitz, dopo tutte le polemiche e gli scontri politici ma anche le manifestazioni di vicinanza di molti cittadini, sottolinea: “Sono esausta. Troppa esposizione, troppo odio, troppe polemiche, troppa popolarità, troppo tutto. Alla mia età mi trovo a condurre un’esistenza che non avrei mai immaginato”. E sulla scorta specifica: “Né io né i miei familiari abbiamo chiesto nulla. Il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico della prefettura di Milano ha ritenuto di garantirmi una tutela, che è una forma di protezione più blanda della scorta. Naturalmente sono rimasta di stucco: a quasi 90 anni e per la sola colpa di essere una sopravvissuta alla Shoah e di esporre pacatamente i miei convincimenti, c’è bisogno che sia tutelata la mia sicurezza”. “Ho passato quarantacinque anni, dopo la guerra, a macerarmi nel rimorso di non riuscire a parlare – prosegue Segre -. Poi a 60 anni ho trovato le parole per fare il mio dovere. Per decenni ho rivissuto gli incubi del passato pur di testimoniare nelle scuole, nella speranza che anche un solo studente accogliesse il mio doloroso dono. Oggi, grazie alla scelta stupefacente del presidente Mattarella di nominarmi senatrice a vita, posso raggiungere milioni di persone. Se smettessi avrei una vita più serena, ma non sarei in pace. E poi la darei vinta proprio agli odiatori“.

“La Commissione che ho proposto – spiega la senatrice al Corriere – non può giudicare né censurare nessuno e non può cambiare le leggi. Si tratta di studiare un fenomeno, di avanzare proposte su un problema per cui tutti, anche gli esponenti dell’opposizione quando parlano a telecamere spente, si dichiarano allarmati”. Sui messaggi contro di lei, Segre aggiunge: “I messaggi non solo esistono, ma sono una valanga. Nessuno può dare numeri attendibili perché occorrerebbe monitorare milioni di pagine Facebook, Twitter, Instagram, siti, blog. Quello che emerge è un campione, la punta dell’iceberg. Sono stati registrati picchi in corrispondenza di una mia maggiore esposizione. Il meccanismo è questo: qualcuno inizia postando un attacco contro di me spesso veemente, non necessariamente di cattivo gusto, ma da lì parte la ridda dei commenti che si trasforma in una gara di esternazioni triviali, truci, immonde: decine, a volte centinaia, sotto ogni singolo post”. Sui Comuni che le offrono la cittadinanza onoraria, e su quelli, come Biella, che gliela rifiutano, Segre sottolinea: “Bello avere decine di Comuni che ti vogliono come cittadina. Invece avere creato imbarazzo in alcune giunte mi dispiace. Il caso di Biella è stato però l’occasione di ricevere un fiore raro come il gesto di Greggio, che è molto più di una cittadinanza”. Leggi Anche Liliana Segre, il consiglio comunale di Sesto San Giovanni boccia la cittadinanza onoraria. Il sindaco di Biella si scusa: “Sono un cretino”