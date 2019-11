Assieme a un gruppo di amici, ha stuprato la moglie e picchiato il figlio. Per questo i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni residente in un paese dell’Alto Lario, sul lago di Lecco, ora in carcere con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Le indagini sono scattate subito dopo la denuncia della donna che ha spiegato agli inquirenti che lei e il marito si stavano separando. La Procura di Lecco, che ha coordinato le indagini, ha chiesto e ottenuto dal Gip del tribunale di Lecco l’arresto del 40enne che ora è sotto sorveglianza nel carcere di Lecco. Sulla vicenda indagano anche i magistrati della Procura del tribunale dei minorenni visto il coinvolgimento del figlio minorenne della coppia che è già stato sentito dai carabinieri della locale stazione, a cui ha confermato quanto accaduto tra le mura domestiche. Per tutti l’accusa è violenza sessuale di gruppo, mentre il 40enne finito in carcere è accusato anche di lesioni sul figlio.

