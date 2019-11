Durante l’ultima puntata di Fake – La Fabbrica delle notizie, andata in onda mercoledì sul Nove, il direttore del post.it Luca Sofri ha discusso con il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri a proposito dei cambiamenti climatici: “Ti stanno sulle scatole tutti gli approcci di sinistra progressista ambientalista e quindi per partito preso raccogli sistematicamente tutti gli ultimi scalzacani di scienziati negazionisti che non vengono pubblicati da nessuna rivista, e speri di fare massa intorno a questa tesi che è smentita da tutti i dati del mondo” gli ha detto Sofri. “Scalzacani? Quelli che non danno ragione a te sono scalzacani? Ma va, guarda io con gente come voi non voglio avere a che fare” ha tagliato corto Feltri prima di abbandonare il collegamento

