Non è bastato un nuovo lungo vertice serale tra le forze di maggioranza per limare i diversi orientamenti sulla prescrizione e sul processo penale. Al termine del vertice a Palazzo Chigi, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha annunciato il via libera alla riforma del processo civile che “andrà probabilmente in Consiglio dei ministri già la prossima settimana. È una riforma importante che chiedono i cittadini e gli imprenditori, è fondamentale per gli investimenti e dimezza i tempi del processo“. Sulla riforma del processo penale, il Guardasigilli ha illustrato poi le due proposte che ha avanzato agli alleati di maggioranza sulle quali è stato chiesto un momento di riflessione.

Il Pd, però, sottolinea come non si sia ancora arrivati a una sintesi: “Non abbiamo ancora trovato soluzioni condivise per garantire che i processi siano più rapidi e più giusti, ma con un istituto giuridico per una durata non illimitata dei processi” sono le parole dell sottosegretario alla Giustizia, Andrea Giorgis.