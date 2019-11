Le indagini sono partite da una denuncia che ha consentito di smantellare un sistema di corruzione "radicato" (in termini di denaro e regalie) messo in piedi dagli amministratori occulti di un consorzio concessionario di servizio in cambio di un trattamento privilegiato in "totale violazione delle normative in materia di evidenza pubblica e di concorrenza"