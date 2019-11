Una forte ondata di maltempo ha colpito la Bosnia, investendo anche il campo profughi di Vucjak, vicino al confine con la Croazia. Le piogge e il vento hanno parzialmente distrutto le tende, che sono state sommerse dal fango. Il campo si trova su un ex discarica, a pochi chilometri dalla città di Bihac e ospita centinaia di migranti in viaggio sulla rotta balcanica, in particolare afghani, pakistani, siriani e iracheni, assistiti solo dalla Croce Rossa locale. Più volte le organizzazioni umanitarie e l’Unhcr denunciato le pessime condizioni di vita del campo e hanno chiesto alle autorità bosniache di spostare i richiedenti asilo in un’altra area. Finora però gli appelli sono caduti nel vuoto

