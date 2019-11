Scontro a distanza tra il Partito democratico e il Movimento 5 stelle sul diritto di cittadinanza per i nati sul suolo italiano. Fonti 5 stelle contro la proposta del segretario dem: "Siamo sconcertati. Preoccupiamoci delle famiglie in difficoltà, del lavoro, delle imprese. Pensiamo al Paese, già abbiamo avuto uno che per un anno e mezzo ha fatto solo campagna elettorale. Noi vogliamo pensare a lavorare"

Nicola Zingaretti chiede ai suoi parlamentari di mettere in agenda lo Ius soli. L’alleato di governo è contrario: bisogna prima pensare al Paese che è sott’acqua. Scontro a distanza tra il Partito democratico e il Movimento 5 stelle sul diritto di cittadinanza per i nati sul suolo italiano. Dalla convention di Bologna il segretario del Pd ha lanciato un messaggio al premier: “Io lo dico al presidente del Consiglio Giuseppe Conte: prepariamo una nuova agenda per questo governo, figlia degli accordi ma anche delle esigenze dell’Italia”. Cosa deve esserci in questa agenda? “Chiederemo con i gruppi parlamentari che si metta in agenda lo ius culturae e lo ius soli come scelta di campo del Pd”. Zingaretti ha quindi dettato quelle che devono essere le priorità del Pd: “Ci battiamo perché al più presto si rivedano i decreti Salvini, dentro questo governo come scelta di campo. Ci batteremo con i gruppi parlamentari per far approvare lo ius culturae e ius soli, certo che lo farem. Faremo una legge per parità salariale tra donne e uomini, ma per raggiungere l’obiettivo e non per mettere bandierine e avere un’intervista sui giornali. Ci vuole serietà non comizi”.

Quelle due parole – Iur Soli – non sono piaciute ai 5 stelle. Fonti del Movimento di Luigi Di Maio hanno infatti fatto filtrare il loro disappunto per la proposta di Zingaretti: “C’è mezzo paese sott’acqua e uno pensa allo ius soli? Siamo sconcertati. Preoccupiamoci delle famiglie in difficoltà, del lavoro, delle imprese. Pensiamo al Paese, già abbiamo avuto uno che per un anno e mezzo ha fatto solo campagna elettorale. Noi vogliamo pensare a lavorare”. A stretto giro arriva la replica di Andrea Orlando, vicesegretario del Pd: A molti esponenti dei 5Stelle sembrerà impossibile. Ma noi riusciamo a pensare anche due cose nello stessa giornata”.

La kermesse dem nel capoluogo emiliano ha come obiettivo l’approvazione del nuovo statuto del partito ma arriva in una fase delicata: da una parte c’è la Lega di Matteo Salvini che punta a scippare al centrosinistra l’Emilia Romagna alle regionali di gennaio; dall’altra c’è Matteo Renzi, scissionista estremamente critico e concorrente ai dem, ma comunque formale alleato di governo. Sarà per questa fastidiosa doppia natura – ex eleader, scisssionista e nemico ma ancora alleato – che l’ex premier viene evocato più volte a Bologna. Lo fanno gli ex fedelissimi come Graziano Delrio e Lorenzo Guerini, ma anche il suo successore sulla poltrona più alta del Nazareno: Nicola Zingaretti.

“Ho vissuto la scissione come una lacerazione molto profonda, un attacco alla nostra comunità, l’ho detto quando l’abbiamo subita da una parte e lo dico ora che l’abbiamo subita da un’altra parte. La scissione indebolisce il centrosinistra e aiuta la destra, quando la sinistra si divide chi ne beneficia è solo la destra”, dice il ministro della Difesa. “Chi ci ha abbandonato perde una grande occasione, per se stesso e per il proprio Paese, perché per costruire il futuro non si distrugge il passato”, ha sostenuto il capogruppo Pd alla Camera. Più netto, invece, il segretario: “Non si illudano, chi combatte il Pd per rosicare consenso si scava la fossa per sé e per il centrosinistra italiano. Il Pd resterà comunque il pilastro della risposta alla risorgente destra”, ha detto Zingaretti. E chi è che nelle ultime settimane ha dichiaratamente lanciato la corsa ai voti dem? Ma Renzi ovviamente. Emilia Romagna, vox tra i militanti dem tra incubo Salvini e speranza: “Se vince vado in Portogallo”. “Qui non si passa”

Stessa storia quando Zingaretti mette tra gli obiettivi “una legge per la parità di salario tra uomini e donne” che “non serve per mettere una bandierina con una intervista sui giornali. Ci vuole serietà e non comizi se vogliamo cambiare l’Italia”. Chi è che aveva dichiarato in un’intervista al Quotidiano Nazionale che “il femminismo non fa parte della tradizione da cui provengo” e che intende spingere per una legge sulla “parità nelle retribuzioni“? Ma ovviamente sempre lui, il leader di Italia Viva. Che alla fine, probabilmente, colleziona più citazioni da parte dei suoi ex compagni rispetto a quelle riservate dai dem a Salvini. “La missione del Pd è quella di mettersi al servizio per contrastare la decadenza del Paese e gli umori neri che ci sono, perché oggi dobbiamo assistere allo sconcio delle minacce alla Segre. Vergognatevi!”, ha concesso Zingaretti.