Un altro locale incendiato a Centocelle. Questa volta è toccato al Baraka Bistrot, in via dei Ciclamini, a due passi dal centro sociale Forte Prenestino e a La Pecora Elettrica, la libreria-bistrot che è stata colpita, sempre con un incendio doloso, appena tre giorni fa. “Abbiamo chiuso verso le 3 ieri notte e alle 4 l’allarme ci ha chiamato” ha affermato il proprietario Marco Nacchia che aveva rilevato il locale solo a settembre. “Questa cosa è molto più grande di me”.

Per stamattina era stata convocata l’assemblea della Rete territoriale antifascista di Roma Est per parlare di come agire dopo l’incendio a La Pecora Elettrica. “Qualcuno vuole che ci giriamo dall’altra parte – dicono – che ci sia il coprifuoco e alle otto tutti siamo a casa”.