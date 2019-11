In fiamme una cabina che alimenta il sistema semaforico non lontano dalla stazione Tiburtina. Non è il primo caso: sulla vicenda indaga la Polfer, che non esclude la pista dolosa. In Lombardia problemi alla circolazione dovuti al maltempo. Guasti a Firenze sulla linea elettrica

Una mattinata difficile per chi viaggia in treno, sia al nord che al centro Italia, a causa di un incendio nei pressi di Roma e del maltempo in Lombardia. Ritardi e cancellazioni hanno coinvolto nel corso della mattinata diverse linee. Ora, la situazione è in miglioramento.

L’incendio si è verificato nella notte, intorno alle 4.50, in una cabina che alimenta il sistema semaforico nei pressi della stazione Tiburtina di Roma. È accaduto all’altezza di Ponte Lanciani: i treni hanno subito disagi e rallentamenti, con ritardi fino a 30 minuti, soprattutto in uscita dallo scalo. Al momento non si esclude nessuna pista, compresa quella dolosa. Già in passato cabine simili sono state incendiate. Sul posto, la Polizia Ferroviaria ha richiesto anche l’intervento della polizia scientifica della questura di Roma.

Il Corriere della Sera segnala inoltre ritardi alla circolazione dovuti al maltempo in Lombardia, su 17 linee: in particolare sui percorsi diretti verso Piacenza e Pavia. Secondo quanto ricostruito, un treno regionale da Milano a Piacenza è stato colpito da un fulmine alle porte di Tavezzano, in provincia di Lodi, che ha ridotto le vetrate in frantumi. I viaggiatori sono stati trasferiti sul mezzo successivo. Caos anche nelle ore successive, con ritardi sulle linee Milano-Piacenza, Milano-Cremona-Mantova e guasti all’infrastruttura tra Rogoredo e Tavazzano. Dalle 12, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità sulla linea dell’alta velocità fra Milano e Bologna, rallentata dalle 6.30.

Rallentamenti, infine, anche nel nodo di Firenze dalle 8.25 alle 11 a causa di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra le stazioni di Firenze Campo Marte e Rovezzano. Per le varie anormalità sono intervenuti circa 100 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).