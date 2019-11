Hanno sfilato in centinaia nel quartiere di Centocelle (Roma) per il corteo di solidarietà per la libreria antifascista “La pecora elettrica”, già colpita da un rogo il 25 aprile scorso e di nuovo incendiata nelle scorse ore alla vigilia della riapertura. La “passeggiata di autodifesa del quartiere”, così come l’hanno definita gli organizzatori, è stata organizzata dalla rete dei cittadini. Tra le persone che hanno sfilato in strada anche chi ha contribuito alla colletta che aveva permesso la ristrutturazione alla libreria dopo l’incendio di aprile. E ora i proprietario dovranno ripartire da capo.

Tanti gli striscioni di solidarietà: “Siamo tutti pecora elettrica” e “Combatti la paura! Difendi il quartiere”, si legge su alcuni cartelloni. I sostenitori sono pronti, di nuovo, a dare una mano e sperano che “La pecora elettrica” trovi, ancora una volta, la forza di risollevarsi. Con in testa lo striscione “Combatti la paura, difendi il quartiere” ha sfilato stasera il corteo di alcune centinaia di persone partito da piazza dei Mirti, nel cuore del quartiere di Centocelle, organizzato dalla rete dei cittadini all’indomani del rogo che ha distrutto la libreria antifascista ‘La Pecora elettricà. “Una passeggiata di autodifesa del quartiere” l’hanno definita gli organizzatori.