Il calciatore del Perugia Marcello Falzerano ha stupito tutti con una esibizione che poco a a che fare con il calcio. Sabato, mentre si trovava insieme ai suoi compagni di squadra all’aeroporto S.Egidio a Perugia, in attesa di prendere il volo per Crotone (dove la squadra umbra ha vinto per 3 a 2), si è seduto al pianoforte e ha improvvisato un brano di Yann Tiersen, Comptine d’un autre été, l’après-midi, reso celebre in tutto il mondo dal film il Meraviglioso mondo di Amelie. Il video è stato poi diffuso sui canali social del club

