L'ex premier e leader di Italia viva, intervistato da il Messaggero, ha dichiarato che la guida del presidente del Consiglio non è imprescindibile per la tenuta della maggioranza. I 5 stelle hanno risposto con un post sulla pagina Facebook: "Se qualcuno ha strane intenzioni deve sapere che non avrà mai il supporto del Movimento"

Mentre il Pd difende la tassa sulla plastica in manovra dagli attacchi di Matteo Renzi, i 5 stelle se la prendono con l’ex premier che, intervistato dal Messaggero, ha lasciato intendere che la figura di Giuseppe Conte non è imprescindibile per far andare avanti la legislatura. “Lo vogliamo dire chiaramente”, si legge sulla pagina Facebook del Movimento 5 stelle, “non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova a mettere in discussione il presidente Conte con giochini di palazzo, immaginando scenari futuri decisamente fantasiosi. Lo stesso vale anche se si continua a indebolire quest’esecutivo attraverso messaggi che fanno male al Paese e che lo mettono continuamente in fibrillazione”. Una linea condivisa anche dal capodelegazione Pd in maggioranza Dario Franceschini: “Repetita iuvant”, ha scritto su Twitter il ministro della Cultura, “il governo Conte è l’ultimo di questa legislatura. Chi lo indebolisce con fibrillazioni, allusioni, retroscena di palazzo, fa il gioco della destra. Forse sarebbe ora di smetterla”.

I primi a reagire dopo l’intervista di Renzi al Messaggero sono stati i 5 stelle. Che, su Facebook, hanno criticato le insinuazioni dell’ex premier all’ipotesi di andare avanti senza Conte, ma anche le continue tensioni al tavolo della maggioranza: “Ogni tanto ci ritroviamo a leggere interviste o retroscena che trasmettono agli italiani un messaggio ambiguo. Che ricorda tanto la Prima Repubblica. I giochini di palazzo, appartenenti alla vecchia politica, non possono appartenere a questo governo. E se qualcuno ha strane intenzioni deve sapere che non avrà mai il supporto del Movimento“. Quindi i 5 stelle aggiungono: “La lealtà deve continuare a essere il punto fondante dell’azione politica di questo governo – continua – anche attraverso un confronto franco e acceso, ma che si basi sui temi e non sui giochi di palazzo”.

Repetita iuvant: il Governo Conte è l’ultimo di questa legislatura. Chi lo indebolisce con fibrillazioni, allusioni, retroscena di palazzo, fa il gioco della destra. Forse sarebbe ora di smetterla. — Dario Franceschini (@dariofrance) November 2, 2019

Solo ieri il segretario Pd Nicola Zingaretti aveva invocato il supporto di altri leader per “difendere il governo” dai continui attacchi: “Toc toc…”, ha scritto provocatoriamente su Facebook, “c’è qualche altro leader che sostiene e che ha voluto questo governo, che lo difende dalle bugie e dagli attacchi della destra?”.