Sarà denunciato l’esibizionista casertano che ieri è entrato in auto alla Reggia di Caserta, ha percorso i viali del Parco e si è poi tuffato in una vasca, il tutto riprendendosi in diretta Instagram. Lo annuncia la Direzione della Reggia vanvitelliana, affidata a Tiziana Maffei. “Sono state avviate le verifiche attraverso le riprese del sistema di sorveglianza del palazzo per ricostruire correttamente l’accaduto e accertarne le responsabilità”. La direttrice ha espresso anche preoccupazione per il fatto che qualcuno possa entrare nella Reggia eludendo i controlli. Per questo al Ministero dell’Interno è stato inviato un piano per la messa in sicurezza della struttura da circa sette milioni di euro. Sulla vicenda è stata aperta anche un’indagine interna per accertare eventuali responsabilità dei custodi presenti.

