Il consiglio comunale ha approvato la proposta che vieta dal 2022 la vendita del prodotto, icona del made in France, già vietato in California. Sul tavolo anche altri provvedimenti 'animalisti', come quello di far lavorare i cavalli a Central Park - quelli che con le carrozzelle trasportato i turisti - quando le temperature superano i 32 gradi

La città di New York mette fuori legge il foie gras. Il consiglio comunale ha approvato la proposta che vieta dal 2022 la vendita del prodotto, icona del made in France. I ristoranti o rivenditori di beni alimentari che violeranno il divieto potranno essere multati fino a 1.000 dollari e condannati ad un anno di carcere. Sul tavolo del consiglio comunale anche altri provvedimenti ‘animalisti’, come il divieto di catturare o possedere piccioni in città e quello di far lavorare i cavalli a Central Park – quelli che con le carrozzelle trasportato i turisti – quando le temperature superano i 32 gradi.

Il fegato di oca fatta ingrassare tramite alimentazione forzata è nel mirino degli animalisti perché per ottenerlo si somministra alle oche cibo molto energetico attraverso un tubo in gola fino a quando sviluppano la steatosi epatica e il fegato si ingrandisce fino a diventare 10 volte più grande di quello che avrebbe un animale in salute.

Il foie gras è già vietato in California. Nel 2006 anche Chicago aveva introdotto un divieto, rimosso però ma due anni dopo.