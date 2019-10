Per Tedesco i l pm Giovanni Musarò aveva chiesto l’assoluzione dall’accusa di omicidio preterintenzionale “per non aver commesso il fatto” e la condanna a tre anni e mezzo per l’accusa di falso. Anche su quest’ultima accusa invece i legali di Tedesco hanno chiesto l’assoluzione del suo assistito, così come per quella di diffamazione (ormai prescritta): “Tedesco non ha commesso un falso per assicurare l’impunità per sé e per i suoi due colleghi”, ha rivendicato il legale. E ancora: “Quando il maresciallo Mandolini gli porge degli atti riguardanti Cucchi gli dice ‘firma’ e lui li firma senza leggere”.