Immobili in segno di protesta nei confronti della società che non paga loro lo stipendio da circa sei mesi. I giocatori del Veracruz, nella massima serie di calcio messicana, sono scesi in campo contro il Tigres e per diversi minuti si sono rifiutati di giocare. Gli avversari sono rimasti fermi per sessanta secondi. Poi, però, ne hanno approfittato e hanno realizzato due gol. “Peccato, sapevano che la protesta sarebbe durata quattro minuti – ha dichiarato uno dei difensori del Veracruz – siamo tutti professionisti, lavoriamo nel calcio, ma avete visto cosa è successo”.

Video Twitter AMFproMX