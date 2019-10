Dalleper la presenza dinella piazza a trazione leghista, al tentativo di nascondere l’ennesima faida azzurra. A San Giovanni, per la manifestazione unitaria del centrodestra (ma promossa dalla Lega) , FI si spacca. La vicepresidente della Camera (come Renatoe Lucio, ma non solo) è critica e non si presenta, altri come le capogruppoprovano ad allontanare le polemiche: “Una? Finiràcon? Mara è nata con Berlusconi, sarà lei a smentire”, spiega Bernini. E Gelmini è netta: “Non avrebbe senso una scissione, serve unità, non ci sarebbe ragione per una sua uscita”. Tutto mentreinvita l’alleato Salvini a comportarsi come tale: “Opa su Forza Italia? Non avrebbe senso,“.