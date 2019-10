Un turista francese è stato ucciso a coltellate a Biserta, nella regione di Zarzouna, in Tunisia settentrionale. Lo riferiscono i media locali. Secondo Nessma tv l’aggressore ha gridato ‘Allahu Akbar’ e subito dopo è fuggito: le forze dell’ordine sono sulle sue tracce. Si tratta, ha dichiarato Khaled Hayouni, portavoce del ministero dell’Interno, di un uomo noto alla sicurezza con precedenti penali per reati di criminalità comune. Oltre alla vittima è rimasto ferito anche un soldato, che è stato trasferito all’ospedale militare di Tunisi e le sue condizioni sono state giudicate stabili. L’emittente Shems FM cita testimoni oculari secondo i quali l’attacco è stato sferrato davanti a un hammam. La stessa fonte riferisce che l’assalitore era uscito dal carcere la scorsa settimana dopo aver scontato una condanna per traffico di stupefacenti.

