“Abbiamo ereditato tanto propaganda sull’autonomia, ma fatti zero”. A dirlo è il ministro agli affari regionali e all’autonomia del governo Francesco Boccia che oggi a Milano ha incontrato il sindaco Giuseppe Sala: “Non ho smontato io la proposta della Lombardia sulla scuola, ma l’ha fatto l’ex ministro Bussetti” racconta il ministro annunciando l’intenzione di “bruciare le tappe rispetto all’ipotesi 2020 contenuta nella nota al Def se ci sarà una condivisione da nord a sud”. Il ministro non sembra preoccupato del fatto che alla kermesse “Italia a 5 stelle” dal palco non si sia parlato di questo tema: “Era una delle priorità poste dal premier nel discorso di fiducia, mi basta quello”. E a chi gli chiede se servirà l’intervento di Grillo risponde sorridendo: “Grillo aiuta tanto, in questa fase ha aiutato tanto”.

