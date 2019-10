“Sono per un centrodestra plurale, libere ed europeo. Non possiamo vivere sul consenso del contrasto all’immigrazione clandestina. Gli italiani hanno altri problemi. Io non sarò nella piazza sovranista a Roma”. Renato Brunetta, durante il convegno “Idee Italia” organizzato da Forza Italia a Milano, ha dichiarato di non voler far parte della manifestazione del centrodestra che si terrà a Roma il prossimo sabato. “Una destra estremista e populista non può governare questo Paese ed ha sempre fallito come la Lega con il M5S”. Chiude poi parlando del passaggio di alcuni elementi di Forza Italia verso Italia Viva. “Renzi è un pezzo di questa sinistra che sta distruggendo il Paese”. Infine attacca Salvini sulla questione Russia. “Salvini deve andare in Parlamento e lui non è mai andato. Deve spiegare tutto”.