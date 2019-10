È stato rintracciato dalla Polizia stradale di Massa Carrara il conducente della Volkswagen bianca che, alcuni giorni fa, stava percorrendo contromano un tratto dell’A/15. È un ventenne di Pietrasanta, residente a Stazzema. La mattina del fatto aveva preso l’autostrada per recarsi verso Parma e, giunto al casello di Aulla, si è confuso impegnando la carreggiata riservata alle auto che si stavano immettendo in A/15. Anziché fermarsi e chiedere assistenza ha proseguito e, giunto alla fine del guard-rail, ha fatto una rischiosa inversione. I poliziotti hanno fermato il giovane che, alla richiesta di spiegazioni, ha provato a giustificarsi ma, di fronte alle immagini delle telecamere, ha ammesso la manovra scellerata. La Polstrada lo ha sanzionato con una multa da 8mila euro, sospendendo la circolazione del veicolo per 3 mesi e segnalando l’accaduto alla Prefettura per la revoca della patente

