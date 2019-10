Più dell’80% dei fondi per la ricostruzione post terremoto di Norcia sono finite alle società di Vincenzo Bianconi. Il candidato governatore dell’Umbria sostenuto dal Pd e Movimento 5 stelle è a capo di un gruppo di aziende attive nella ricezione turistica. In totale sono quasi sei milioni i fondi pubblici arrivati per ristrutturare gli hotel di proprietà dei Bianconi. Altri due milioni e mezzo, invece, sono stati erogati in cambio dei servizi mensa nei moduli abitativi. A raccontarlo è il Corriere dell’Umbria che a questa storia dedica l’apertura del giornale.

A fornire i numeri è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno di Forza Italia. Un primo cittadino appoggiato da Bianconi in campagna elettorale. Il 30 settembre scorso il sindaco ha risposto in consiglio comunale a una interrogazione della lista civica Noi per Norcia, vicina all’area del Partito democratico. Quell’interrogazione risaliva al 19 agosto: si chiedeva dello stato dell’arte nella ricostruzione negli alberghi nella città di San Benedetto. Il sindaco ha risposto ora, alla vigilia delle regionali che vedono in campo il presidente di Federalberghi sostenuto ai 5 stelle e al Pd: su 27 attività ricettive sopravvissute al terremoto del 2016 (prima erano 69), solo tre hotel hanno chiesto e ottenuto i fondi e permessi. E gli unici due che al 30 settembre hanno già in tasca i decreti dell’ufficio speciale, cioè quei pezzi di carta che definisciono le somme di denaro, sono dei Bianconi: il Grotta Azzurra, per 5 milioni e mezzo, e Les Dependances, per 340mila euro. Il terzo albergo richiedente, della famiglia Filippi, non ha ancora ricevuto i decreti.

Poi ci sono i soldi per le mense dei moduli abitativi e collettivi: 42.900 euro dal 30 gennaio 2017. Soldi erogati con affidamento di “somma urgenza nelle more dell’espletamento di gara” che vanno allo Sporting hotel Salicone. La stessa azienda dei Bianconi si aggiudica un’altra gara (procedura negoziata previo avviso di manifestazione di interesse) per oltre 800mila euro dal 21 aprile 2017. Da 5 maggio 2017 c’è l’integrazione di impegno di spesa. Il 4 settembre 2017 c’è la nuova fornitura pasti in somma urgenza per moduli abitativi da 16 mila eur. Poi altra procedura negoziata, aggiudicatario il Salicone, per 825 ila euro, a partire 14 settembre 2017. Altri 825 mila euro per il 2018. Quasi centomila euro (90.996) sono invece per il trasporto scolastico comunale, gara vinta dal Salicone in associazione temporanea di impresa con Umbria Autoservice. Nuova gara, nel biennio 2018-2019, da 93.495 euro, sempre per il trasporto. Ancora 42mila euro e tra settembre e dicembre 2019 14.920 euro, sempre al Salicone in associazione temporanea d’imprese. Se dovesse essere eletto Bianconi ha già dichiarato la sua intenzione di lasciare gli incarichi nel gruppo di famiglia.