Il ministro dell’Economia e Finanze Roberto Gualtireri ieri, illustrando le linee guida del Mef alla Camera dei Deputati, ha escluso ‘ulteriori misure allo studio’ per le cosiddette manette agli evasori. La presidente della commissione Finanze, la pentastellata Carla Ruocco, a ilfattoquotidiano.it così commenta le parole di Gualtieri: “Il carcere per gli evasoti già c’è. Se arriverà una proposta da parte del governo – come confermato dal ministro Bonafede – il Parlamento la valuterà”.

Apprezzamento per il no netto al daspo per i commercialisti bollato da Gualtieri come “fake news“. “Gualtieri è stato netto su questo punto. I commercialisti svolgono un ruolo molto importante e bisogna cercare di collaborare con loro”. Sul versante della lotta all’evasione fiscale, il governo si è posto l’obiettivo di recuperare in un anno 7,2 miliardi di euro. Cifra definita troppo ottimistica da esperti,Istat e Bankitalia e Ufficio Parlamentare di Bilancio “Obiettivo ambizioso, sì, ma il governo dovrà seriamente impegnarsi ed intanto – conclude Ruocco – non si parla più di condoni”.