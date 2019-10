Pugno duro della polizia britannica contro i manifestanti del movimento ambientalista radicale Extinction Rebellion scesi in strada a Londra, come in numerose altre città del mondo, per una serie di proteste coordinate in programma da oggi fino a metà ottobre per denunciare “l’emergenza dei cambiamenti climatici”. Gli stessi investigatori hanno reso noto di aver arrestato nella sola mattinata di oggi 135 dimostranti, accusati d’intralcio al traffico e ai trasporti pubblici per i picchetti e i blocchi stradali organizzati qua e là nel centro della capitale del Regno Unito. In una precedente settimana di manifestazioni promosse da Extinction Rebellion a Londra in primavera i fermi erano stati centinaia, con oltre mille persone rinviate alla fine a giudizio nei tribunali

