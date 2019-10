“Trieste, una fiaccolata silenziosa ha sfilato per Matteo e Pierluigi. Dopo un momento di preghiera organizzato all’esterno della Questura, il lungo applauso in ricordo dei giovani poliziotti”. È il tweet della Polizia di Stato, pubblicato sul profilo ufficiale del corpo, per rendere omaggio ai cittadini che hanno sfilato per le vie della città in memoria degli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi ieri in una sparatoria nella questura friulana.

