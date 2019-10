Il ministro degli Esteri presenta alla Farnesina il decreto interministeriale sui rimpatri, che intende ridurre i tempi da due anni a 4 mesi per i migranti che provengono da 13 Paesi. Chiarisce che il provvedimento non è in contrapposizione sul decreto sicurezza e che è fondamentale "una grande azione diplomatica che punta a stabilizzare la Libia"

La redistribuzione non è “la soluzione definitiva” e bisogna “fermare le partenze“. Ma il decreto migranti messo a punto dal governo, dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, “non urla ma fa i fatti” e si concentra sui rimpatri. Un aspetto su quale “negli ultimi quattordici mesi – cioè quando Salvini era ministro dell’Interno – è stato tutto fermo”, quindi “siamo ancora all’anno zero”. Il provvedimento, che il ministro, aveva già anticipato nel corso di Diritto e rovescio su Rete4, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa alla Farnesina. Presente anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che ha sottolineato l’aumento delle domande di protezione internazionale pendenti nei tribunali italiani, che nel primo semestre del 2019 sono arrivate a superare le 70 mila.

Prevede di accorciare i tempi per i rimpatri da due anni a 4 mesi dei migranti che provengono da Algeria, Marocco, Tunisia, Albania, Bosnia, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Senegal, Serbia e Ucraina. Paesi, spiega,”che abbiamo individuato dopo il lavoro dei nostri ministeri” e in alcuni, come il Marocco, ci sono già accordi in essere che finora non sono stati implementati. Una lista che però “potrà essere aggiornata in seguito”. Per completare gli accordi, ha detto ancora, sarà fondamentale il ruolo della cooperazione allo sviluppo, per i cui progetti è previsto il “fondo rimpatri, che può arrivare fino a 50 milioni di euro” mentre “oggi dispone di cifre irrisorie, 2-4 milioni di euro”. Il capo politico dei 5 Stelle ha poi aggiunto che nelle prossime settimane andrà personalmente “in alcuni di questi Paesi per riuscire ad accelerare le procedure di rimpatrio”. Tra questi anche Marocco e Tunisia. E per fermare le partenze, oltre alla cooperazione e ai meccanismi di rimpatrio, è fondamentale “una grande azione diplomatica che punta a stabilizzare la Libia“.

Ha ricordato che il testo “è stato un lavoro di squadra: ringrazio il ministro Bonafede, il presidente Conte e la ministra Lamorgese perché noi stamattina firmiamo il decreto ministeriale che ci permette di portare le misure per stabilire se un migrante può stare in Italia da due anni a 4 mesi”, ha ricordato Di Maio precisando che si tratta solo del “primo step del nostro piano per i rimpatri sicuri” e che non intende essere in contrapposizione sul decreto sicurezza, sul quale “recepiremo le osservazioni del presidente della Repubblica”. Per Bonafede il decreto “dà alla giustizia italiana uno strumento importante” anche a fronte dell’aumento delle domande di protezione internazionale pendenti nei tribunali italiani. “Nel 2016 i procedimenti nelle sezioni specializzate dei tribunali erano 47 mila – ha detto – nel 2017 sono state 41.800, sono diventate 48.952 nel 2018, per arrivare a oltre 70 mila nel 2019”. Quanto ai procedimenti definiti ha ricordato che “nel 2016 sono stati 14.290 e nel 2018 41.238”.