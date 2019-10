Anche per le ong “devono valere delle regole. Credo che si debba ripartire dal codice di comportamento del ministro Marco Minniti“. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al Festival delle città a Roma. “Serve un contratto tra lo Stato e chi svolge attività di salvataggio in mare, che pure rappresenta una priorità”. In merito alle attività delle motovedette, la ministra ha spiegato che “opera nelle acque Sar di propria competenza come è giusto che sia, non possiamo pensare di andare a proteggere i confini di altri”.