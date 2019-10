“Pd? La cosa brutta era ridursi ad avere ‘paura’ del compagno di banco, che tutto potesse essere frainteso, che fosse tutto un contrasto interno. Invece in Italia Viva abbiamo cambiato proprio aria, nel senso che siamo più in sintonia, c’è anche più allegria, diciamoci la verità”. Sono le parole della capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi, nel corso della trasmissione “L’aria che tira”, su La7.

E aggiunge: “Quando si lascia una comunità per cui mi sono impegnata tanto, un po’ dispiace. Però prevale più il senso di libertà, non di liberazione, di poter dire quello che si pensa, nell’essere fuori dalla logica delle correnti che stanno rovinando il Pd. E soprattutto liberi di fare delle proposte, parlando ai cittadini, cercando di risolvere dei problemi, senza che ogni volta sembri un modo per attaccare il segretario del partito o qualcuno del Pd. Parlare un po’ più fuori dal palazzo e meno al proprio ombelico“.

Poi chiosa: “Alcuni del Pd mi sono stati sempre molto vicini, soprattutto tra le persone. Io in certi momenti ho sentito l’affetto più dal popolo, dalle gente del Pd, che non dai dirigenti del partito“.