È morto nel tardo pomeriggio a Milano Giorgio Squinzi, l’ex presidente di Confindustria, amministratore unico di Mapei, azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937, e proprietario dal 2002 del Sassuolo calcio. Squinzi, 76 anni, era malato da tempo: da un paio di settimane era ricoverato all’ospedale San Raffaele.

Nato a Cisano Bergamasco, ha lavorato con il padre in Mapei (Materiali ausiliari per edilizia e industria). È stato vicepresidente degli industriali con delega alla ricerca e all’innovazione, prima di diventare il numero uno di Confindustria dal 2012 al 2016, anni duranti i quali si batté anche per la deroga ai vincolo di bilancio europei e a favore dell’emissione di Eurobond a lungo termine per finanziare infrastrutture e ricerca. È stato anche presidente di Federchimica e vicepresidente di Assolombarda. Nel 2016 è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo 24 Ore, ma si è dimesso dopo poco tempo a causa del bilancio in rosso e delle polemiche del cdr.

“L’ho saputo da pochi minuti, sono scosso e devo riordinare le idee”, dice all’Adnkronos Carlo Rossi, presidente del Sassuolo.