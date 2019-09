Concerto della banda musicale della Guardia di Finanza nel cortile interno del ministero dell’Economia e delle Finanze. La cerimonia, tornata nel Palazzo delle Finanze di via XX Settembre dopo l’esibizione del 2003, si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del ministro Roberto Gualtieri e del Comandante Generale delle Fiamme gialle Giuseppe Zafarana per la festa del patrono. Fondata nel 1926 la banda, diretta dal maestro colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, è composta da 102 elementi provenienti da conservatori italiani ed accuratamente selezionati tramite concorso nazionale. Durante la sua lunga attività concertistica la banda del Corpo si è esibita nelle più prestigiose istituzioni musicali italiane, ma anche in tournée in Germania, Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Francia, Stati Uniti ed Emirati Arabi.

