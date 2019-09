L'annuncio è arrivato dal presidente della Commissione Affari costituzionali Giuseppe Brescia (M5s), che sarà anche relatore alla riforma. L’esame riprenderà giovedì prossimo 3 ottobre. In mattinata era stata la Cei a chiedere un passo in questa direzione: "Accogliere è un dovere fondamentale ma se noi non si integra, non si forma, e non si porta uno anche alla cittadinanza non basta essere nati in un suolo". Marcucci (Pd): "Va approvato"

Lo ius culturae torna nel dibattito politico. L’esame della legge che lega la concessione della cittadinanza alla conclusione di un determinato ciclo di studi riparte in Commissione Affari costituzionali alla Camera. Lo ha annunciato il presidente della Commissione Giuseppe Brescia (M5s), che sarà anche relatore alla riforma. L’esame riprenderà giovedì 3 ottobre, data simbolica in quanto Giornata della Memoria e dell’Accoglienza. Il testo, a prima firma Laura Boldrini, era stato incardinato in quota opposizioni (Liberi e Uguali) nell’ottobre 2018 e il relatore era Roberto Speranza, ora divenuto ministro.

“Siamo ancora all’inizio – spiega Brescia – ma credo si possa lavorare per introdurre lo ius culturae, legando la cittadinanza alla positiva conclusione di un ciclo di studi, e non alla sola frequenza”. “Non c’è solo il testo a prima firma Boldrini da esaminare – sottolinea Brescia – Ci sono diversi testi di altri gruppi, tra cui un testo Polverini di Forza Italia che introduce proprio lo ius culturae. Naturalmente arriverà anche un testo M5S. Serve una discussione che metta all’angolo propaganda e falsi miti, guardi in faccia la realtà e dia un segnale positivo a chi si vuole integrare”. “Credo che lo ius culturae possa rappresentare una soluzione ragionevole, anche perché mette al centro le nostre scuole come potente fattore di integrazione. Spero che la politica tutta, maggioranza e opposizione, si dimostri all’altezza di un dibattito che chiama in causa diritti e doveri, appartenenza e inclusione”, ha aggiunto l’esponente del M5s.

Che il 22 settembre aveva rilanciato l’idea in un’intervista a La Stampa: “Un bambino nato in Italia da genitori che siano regolarmente residenti da un certo periodo nel nostro Paese che abbia completato un ciclo di studi in Italia, si può ritenere italiano“, aveva detto Brescia, esponente dell’ala sinistra del Movimento che fa capo al presidente della Camera Roberto Fico. Il giorno prima a rilanciare l’idea era stata Elena Bonetti, ministro per la Famiglia e le pari opportunità che ha seguito Renzi in Italia Viva.

A riportare il tema sul tavolo è stata in mattinata la Conferenza Episcopale Italiana: “Accogliere è un dovere fondamentale ma se noi non si integra, non si forma, e non si porta uno anche alla cittadinanza non basta essere nati in un suolo – ha detto il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, a margine della presentazione del “Rapporto Immigrazione 2018-2019” della Caritas-Migrantes – io parlo di cittadinanza, e cioè di ius culturae che è di più dello ius soli, perché la cittadinanza va costruita, è frutto di integrazione, di un accompagnamento”. “Auspico lo ius culturae – ha aggiunto il cardinale – perché altrimenti sarebbe come un contenitore vuoto, io non posso mettere un migrante in un contenitore vuoto, qui c’è tutta una formazione da fare, un cammino grosso”. Alla domanda se con il nuovo Governo si respiri una nuova atmosfera nel Paese ha risposto: “Direi che sta cambiando, voglio essere prudente, le premesse sono buone ma voglio vedere un po’ a che conclusioni si arriva. Il cambio di passo si vede, però non firmo cambiali in bianco”.

Subito si è espresso a favore Andrea Marcucci: “Una gestione degli sbarchi governata e non affidata agli show estemporanei, una maggiore condivisione dell’Europa. In questo contesto è giusto, come dice @orfini, portare finalmente all’approvazione lo #iusculturae”, ha scritto su Twitter il capogruppo Pd al Senato. L’idea raccoglie anche il plauso di Dario Stefano: “Archiviato il Papeete, si passa alla buona politica e ai fatti – ha twittato il vicepresidente del gruppo Pd a Palazzo Madama – Finalmente arrivano risultati per la gestione sbarchi. Ora mettiamoci al lavoro per portare a termine una battaglia giusta come lo #iusculturae. Per i tanti ragazzi che vivono e studiano nel nostro Paese”.

Sempre sul fronte democratico, giovedì Matteo Orfini aveva rilanciato l’idea di approvare lo ius soli e oggi è tornato sull’argomento: “Non abbiamo molte scuse. Se tutti crediamo in quel che abbiamo dichiarato in questi anni lo ius soli si può fare”, ha scritto su Facebook l’ex presidente del Pd, elencando le posizioni a favore del diritto di cittadinanza per nascita espresse da esponenti del centrosinistra nella scorsa legislatura, da Renzi a Delrio a Zingaretti. “Se per tagliare i parlamentari ci vogliono solo due ore, come dice spesso Di Maio – aggiunge – per fare lo ius soli ci vogliono solo pochi giorni. Pochi giorni per restituire un diritto negato a tante persone. Ieri ho fatto una proposta e sono stato attaccato da Salvini, da Fontana, dalla Santanchè, dalla Meloni, dalla Gelmini. Che ne dite, lo facciamo o ci spaventiamo di Salvini?”.