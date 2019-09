“Con chi mi trovo meglio tra Virginia Raggi e Nicola Zingaretti? Con nessuno dei due. No, sto scherzando”. E’ la risposta ironica che la consigliera regionale del M5s, Roberta Lombardi, dà ai giornalisti Maria Latella e Simone Spetia nel corso della trasmissione “24 Mattino”, su Radio24.

E spiega: “Sono due persone con cui collaboro politicamente tutti i giorni e con cui lavoro. Non è che vado in vacanza con l’uno o con l’altro. Gli amici te li scegli, i colleghi no“.

Sull’amministrazione della Capitale, Lombardi osserva: “Roma è governata con difficoltà, ma non si può pensare che tutte le difficoltà siano ascrivibili al M5s, anche perché non mi sembra che quelli ‘competenti’ abbiano fatto meglio o ci abbiano lasciato di meglio quando siamo arrivati. Si può migliorare tantissimo, adesso con il rimpasto la sindaca Raggi ha messo una giunta molto più politica e ha promesso un cambio di passo. Abbiamo ancora due anni e poi gli elettori romani sapranno giudicare”.

Commento della consigliera regionale pentastellata anche sul passaggio della senatrice M5s Silvia Vono a Italia Viva, il neo-partito di Matteo Renzi: “Non ho mai capito quei colleghi eletti con una forza politica, e non mi riferisco soltanto ai colleghi del M5s, che a un certo punto inopinatamente fanno il salto della quaglia. Coerenza vorrebbe che, se non ti riconosci più nella forza politica che ti ha permesso di entrare in Parlamento o in qualsiasi altra istituzione, tu ti dimetta, lasciando il posto a qualcun altro che crede ancora nel messaggio, nel programma, nei valori di quella stessa forza politica”.