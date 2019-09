Il virus Dengue arriva anche a Genova. Un caso della malattia infettiva, di tipo influenzale, che viene trasmessa da una particolare zanzara, è stato infatti segnalato ieri dall’ospedale San Martino, facente parte dell’Asl 3. A contrarre il virus una donna, contagiata in Sri Lanka, dove aveva recentemente soggiornato.

Il ricovero è avvenuto martedì 24 settembre. I medici hanno fatto delle analisi, accertando che si trattava proprio della malattia trasmessa dalla zanzara di genere aedes. Il contagio infatti non può avvenire da persona a persona. L’azienda sanitaria ha poi avviato subito il protocollo previsto in questi casi dal Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive: ridurre il rischio di probabili contagi contenendo la zanzara tigre, che può trasmettere il virus. Per questo il Comune ha avviato la profilassi a partire dalla zona in cui ha sede il luogo di lavoro della cittadina infetta. Non è il primo caso che arriva in Italia. Diversi i contagi accertati da Jesi, in provincia di Ancona, a Firenze, a Bologna e Modena, fino a Rapallo.

La Dengue è una malattia di tipo simil-influenzale causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali che si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare. Non è presente in Italia e i casi che si riscontrano sono contratti durante viaggi in paesi extraeuropei.