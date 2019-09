“Greta Thunberg è veramente una speranza. Trovo meraviglioso che ci sia”. Lo ha detto in un’intervista a Skyline, il nuovo approfondimento di Sky Tg24 in onda alle 23, la cantautrice Giorgia, parlando della giovane attivista svedese. “Secondo me – ha proseguito – è lo specchio di una generazione che si è formata e si sta formando, perché l’unico modo per cambiare le cose è crescere delle persone con delle idee diverse, cambiare il tipo di favola che si racconta ai figli. Non dire più che c’è il lupo, l’uomo nero, insegnare loro che invece è tutto all’opposto, che la natura va trattata in un certo modo, che una cosa devi buttarla in un certo posto, che la donna è stata trattata in un certo modo. Ognuno nel suo piccolo stia facendo questo cambiamento, è un piccolo che diventa grande. Fai crescere delle persone che hanno delle idee diverse, una mentalità diversa, e poi succedono cose come Greta, che ci crede veramente e che riesce a smuovere le basi della cultura, la mentalità delle persone e tirarsi dietro un’intera generazione. A questo punto è l’unica speranza, perché noi, come i nostri genitori, abbiamo chiaramente fallito, abbiamo seguito le cose sbagliate e adesso bisogna veramente rimboccarsi le maniche”.

