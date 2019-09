“Faccio i complimenti a Lamorgese per l’accordo e la dichiarazione d’intenti sui migranti. Fatemi dire però che la redistribuzione dei migranti non è la soluzione al fenomeno migratorio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a New York. “La risposta è il blocco delle partenze – per questo dobbiamo stabilizzare la Libia e su questo ci sarà un importante incontro co-presideduto da Francia e Italia qui venerdì – e i rimpatri”, ha aggiunto Di Maio. “Al mio ritorno in Italia avrete importanti novità che consentiranno di accelerare sui rimpatri dei tanti migranti che sono in Italia e che sono tra quelle persone che possono esser rimpatriate in paesi dove non si attenta ai loro diritti” e alla loro sicurezza.

